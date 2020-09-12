بالمعدول: من سيدة المحكمة لـ سيدة القطار تعالوا نعرف يعنى إيه دولة مؤسسات

وقال فيكتور خلال برنامجه "بالمعدول"، الذى يقدمه عبر "دوت الخليج"، اليوم السبت، إن الأيام والتجربة أثبتت بأن مصر دولة مؤسسات قوية وعريقة ولا يوجد أحد بها فوق القانون، ووجه رسالة للمواطنين حملت "من سيدة المحكمة لـ سيدة القطار..تعالوا نعرف يعنى إيه دولة مؤسسات".

وأشار إلى أنه بالرغم من وجود أشخاص واتجاهات خلال السنوات الماضية كل تركيزها وهدفها هدم وتشويه وإسقاط المؤسسات المصرية، إلا أن تلك المؤسسات تماسكت بسبب تكوينها من أصل ونخاع المجتمع المصرى.

وأوضح أن جميع محاولات الأشخاص الذين يرغبون فى هدم تلك المؤسسات تبوء بالفشل لأسباب كثيرة أبرزها ظهور أم عظيمة مثل "سيدة القطار" ودفاعها عن المجند وكأنه ابنها، بالإضافة إلى وجود ضابط شرطة مدرب يمتلك الثبات الانفعالى والنفسى يتعامل بكل احترافية فى المواقف فضلا عن تواجد مؤسسات قضائية قوية شعارها تطبيق الحق والقانون، وتواجد أجهزة أمنية ورقابية لمواجهة الفساد.