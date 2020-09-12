بالأسماء.. الأوقاف تعلن افتتاح 71 مسجدًا الجمعة المقبلة.. صور

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح (71) مسجدًا منها فى الجمعة المقبلة جميعها من تنفيذ الوزارة (موازنتها ومواردها الذاتية)، وذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر 2020.

ونشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى أسماء المساجد والمديريات التابعة لها كما يلى:



مديرية أوقاف أسيوط :

1. محمد جابر أغا صنبو ديروط

2. البشرة – الغنايم

3. المقالدة النوارة البدارى

4. محمود بسيونة – بوق – القوصية

5. السيد عامر الكوم الأحمر – البدارى

6. الايمان سلام اسيوط

7. السلام العتامنة – منفلوط

8. اولاد قفطان ابو كريم ديروط

9. مكة المكرمة الشناينة صدفا

10. النجاجرة العزازيز – الغنايم

11. التقوى شطب – اسيوط

12. الشيخ محمد ابوطبق فزارة القوصية

13. اولاد ضيف الزاوية

14. الشهداء المعابدة الغربية ابنوب

15. الرويسة عرب مطير الفتح



مديرية أوقاف سوهاج:

1. الرحمن الجبيرات طهطا

2. النور السمطا البلينا

3. التقوى نجع الجديان جرجا

4. النور شطورة طهطا

5. على عبد العال الحرافشة جهينة

6. ال خالد الحريزات المنشاة

7. الفتح الحبيل البيلنا

8. ال حسين حسن نزالي داود طهطا

9. النور الصفيحة طهطا

10. ال سليمان سالم السوالم طهطا

11. الايمان نجع عقل طهطا

12. الرحمن الخازندارية طهطا

13. ال خبير نزالى داود طهطا

14. ال ليفة الحريزات المنشاة

مديرية أوقاف المنيا :

1. العتيق – صندفا بنى مزار