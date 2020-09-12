صلاح يحتفل على طريقة مؤمن زكريا فى هدف ليفربول الرابع ضد ليدز (فيديو)

إحتفل الدولى المصري محمد صلاح نجم ليفربول على طريقة مؤمن زكريا نجم النادى الأهلى، بعد تسجيله الهدف الرابع فى مرمى ليدز يونايتد بالدقيقة 88 خلال المباراة التى تجمع الطرفين على ملعب "أنفيلد" ونتيجتها 4-3. وإحتفل محمد صلاح على طريقة مؤمن زكريا، تضامناً معه فى ظل الحالة المرضية التى يمر بها لاعب النادى الأهلى.

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