الارشيف / أخبار مصرية

رئيس مجلس الأمة الجزائري يدعو للتصويت في الاستفتاء على تعديلات الدستور

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

دعا صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة الجزائري بالنيابة اليوم السبت الجزائريين إلى التصويت بقوة على استفتاء تعديل الدستور المقرر في الأول من نوفمبر القادم.

ونوه قوجيل في كلمة مقتضبة له في جلسة مجلس الأمة اليوم السبت، باختيار الرئيس عبد المجيد تبون تاريخ الأول من نوفمبر المقبل للاستفتاء على هذا المشروع، داعيا الشعب الجزائري الى التصويت بقوة لأنه دستور كل الجزائريين الذين يجب عليهم الحشد لهذا الموعد التاريخي.

وحث قوجيل كل الاحزاب السياسية على الانخراط في مسعى تعديل الدستور، مؤكدا أن الجزائر ستبقى على الطريق الصحيح لتحقيق رغبات الشعب الجزائري المعبر عنها في حراكه الشعبي السلمي، منوها بمساندة الجيش الجزائري.

وقال إن "الجزائر مستهدفة من الخارج وهناك محاولات متكررة للتدخل في شؤونها، غير أنه بفضل الرجال المخلصين والمجاهدين والجيش الوطني الشعبي تم غلق كافة هذه الأبواب بقرارات خادمة للشعب ومستمدة من مرجعية ثورة الأول من نوفمبر 1954".

Advertisements

وعلى صعيد متصل، اعتبرت لجنة الشؤون القانونية والإدارية لمجلس الأمة في تقريرها حول التعديلات الدستورية المقترحة إنها هذه التعديلات تترجم حقا رغبة الرئيس تبون في التأسيس لجمهورية جديدة تستجيب لتطلعات وآمال الشعب الجزائري ويكون عمادها دستور توافقي، خاصة وان هذا المشروع كان قد خضع لنقاش واسع وأفرز مقترحات عديدة لمختلف الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وكذا الكفاءات الاكاديمية والمنظمات المهنية والنقابية والطلابية وتنظيمات المجتمع المدني والأسرة الإعلامية.

وأشادت اللجنة بكل المجهودات التي يبذلها الرئيس تبون لبناء جمهورية جديدة، وحثت كافة المواطنين على العمل والتعبئة والمشاركة القوية لجعل الأول من نوفمبر القادم عرسا وطنيا حقيقيا يليق بعظمة الجزائر وعظمة تاريخها وثورتها بهدف التأسيس لعهد جديد يرسي قواعد متينة لجمهورية جديدة ولجزائر عصرية مستقرة وآمنة.

وكان مجلس الأمة صادق اليوم السبت على التعديلات الدستورية المقترحة، التي ستطرح على الشعب في استفتاء عام في الأول من نوفمبر المقبل.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر رئيس مجلس الأمة الجزائري يدعو للتصويت في الاستفتاء على تعديلات الدستور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا