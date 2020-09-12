يخت تميم قطر يعبر لبحر إيجه بعد لقاء أردوغان في اسطنبول.. صور وفيديو

رصد حساب إيجان هوك على موقع التواصل للرسائل القصيرة "تويتر" اليخت العملاق الذي يملكه حاكم دويلة قطر تميم بن حمد وأسرته، بعد أن عبر مضيق شيوس، متجها لبحر إيجه.
وقال الحساب إن علم إمارة قطر كان مرفوعا على اليخت "الوسيلل" قادما من بنديك ومر بمضيق شيوس في بحر إيجة. مؤكدا أن الأمير يخشى الذهاب إلى أي مكان بالعالم سوى حلفائه.
وتابع الحساب أن إبحارا محتملا لأمير قطر وعائلته في بحر إيجة بعد لقاء محتمل مع رؤساء تركيا وأذربيجان في اسطنبول.
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