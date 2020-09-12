معتز عبدالفتاح : مجلس الشيوخ رئة جديدة تثرى الحياة السياسية فى مصر

قال الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن مجلس الشيوخ يحتاج إلى أن يكون بيت خبرة وساحة لأفكار جديدة، مشيرا إلى أن المجلس منوط به أن يكون رئة جديدة أو أوكسجين جديد نثرى به الحياة السياسية فى مصر.





وأضاف عبدالفتاح خلال كلمته داخل الصالون السياسى الذى تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان"دور مجلس الشيوخ فى دعم الحياة السياسية المصرية"، اليوم السبت، أن المجلس يعد أحد أهم الجهات التى تقوم بضبط القوانين، ووجود مجلس نيابى ثانى يفيد الحياة السياسية. من جانبها، قالت أميرة صابر، عضوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مجلس الشيوخ سيضم خبرات متنوعة وواسعة وأن التكوين سيضم عدد أكبر للنواب الذين يمثلون مختلف الآراء، وتابعت:" لدينا تحديات واسعة تتطلب أن يُنظر للأمور بشكل أوسع". وذكرت خلال كلمتها فى الصالون السياسى، أن المجلس له طبيعة خاصة فهو يضم عناصر مختلفة فى تكوينه ويضمن وجود عدد أكبر ممن يمثلون أفكار وأيديولوجيات مختلفة، كما أنه سيساهم بشكل كبير فى التأنى والتروى قبل إصدار القوانين وتخفيف العبء التشريعى على مجلس النواب، ويشجع على تكامل مؤسسات الدولة التشريعية.

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