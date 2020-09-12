وزيرة الصحة توجه بعلاج الطفلة مكة على نفقة الدولة

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بسرعة علاج الطفلة مكة التى تبلغ من العمر عامين، وتعانى منذ ولادتها باعوجاع فى كفوف يديها الاثنين، وتحتاج إلى إجراء عملية.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه فور نشر الاستغاثة بإحدى الصحف، تواصل على الفور المكتب الإعلامى مع أيمن أحمد جنيدى والد الطفلة مكة. وأشار إلى أنه تم توجيهها إلى مستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر لتوقيع الكشف عليها، وإجراء الفحوصات اللازمة، غدًا الأحد، حيث سيتم التنسيق لإجراء عملية جراحية لها حسب ما تتطلبه حالتها على نفقة الدولة. يأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بحصول كل مواطن على حقه فى العلاج، وتقديم أفضل خدمة طبية على نفقة الدولة.

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