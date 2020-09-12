بالأسماء والصور.. الأوقاف تفتتح 71 مسجدا جديدا الجمعة المقبل

وأوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم السبت، أن جميع المساجد من موازنتها ومواردها الذاتية. ونشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى أسماء وصور المساجد والمديريات التابعة، والتى جاءت كالتالى: مديرية أوقاف أسيوط: 1- محمد جابر أغا - صنبو - ديروط 2- البشرة – الغنايم 3- المقالدة النوارة البدارى 4- محمود بسيونة – بوق – القوصية 5- السيد عامر - الكوم الأحمر – البدارى 6- الإيمان - سلام - أسيوط 7- السلام العتامنة – منفلوط 8- أولاد قفطان - أبو كريم - ديروط 9- مكة المكرمة - الشناينة - صدفا 10- النجاجرة - العزازيز – الغنايم 11- التقوى شطب – اسيوط 12- الشيخ محمد أبوطبق - فزارة - القوصية 13- أولاد ضيف - الزاوية 14- الشهداء - المعابدة الغربية - أبنوب 15- الرويسة - عرب مطير - الفتح مديرية أوقاف سوهاج: 1- الرحمن - الجبيرات - طهطا 2- النور - السمطا - البلينا 3- التقوى - نجع الجديان - جرجا 4- النور - شطورة - طهطا 5- على عبد العال - الحرافشة - جهينة 6- آل خالد - الحريزات - المنشاة 7- الفتح - الحبيل - البلينا 8- آل حسين حسن - نزالى داوود - طهطا 9- النور - الصفيحة - طهطا 10- آل سليمان سالم - السوالم - طهطا 11- الإيمان - نجع عقل - طهطا 12- الرحمن - الخازندارية - طهطا 13- آل خبير - نزالى داوود - طهطا 14- آل ليفة - الحريزات - المنشأة مديرية أوقاف المنيا: 1- العتيق – صندفا - بنى مزار 2- الأهالي- كفر أبو العودين - بنى مزار 3- الصديق - طحا الأعمدة - سمالوط 4- آل درويش - البراجيل - ملوى 5- البيومى - عطف حيدر - العدوة 6- السلطانى - البدرمان - ديرمواس مديرية أوقاف الإسماعيلية: 1- مسجد المصطفى - الأبطال - القنطرة شرق 2- مسجد التقوى - ك17 - القنطرة غرب - Advertisements 3- الرحمة - أبو جريش - أبوصوير 4- الفتح - التيجانى مديرية أوقاف كفر الشيخ: 1- كوم السعداء - فوه 2- النور عزبة السعدة مطوبس 3- الرحمة تعاون الحامول غرب 4- الفتح القصابى سيدى سالم غرب 5- الصالحين - عزبة صرصار - سيدى سالم غرب 6- الشيخ حسن صندلا كفر الشيخ غرب مديرية أوقاف البحر الأحمر: 1- مسجد السمان مدينة القصير 2- مسجد الاحياء مدينة الغردقة مديرية أوقاف الأقصر: 1- مسجد الغرز – أرمنت 2- مسجد النور - منشأة العمارى - الأقصر 3- مسجد أبوزيد - العشى - مركز الزينية مديرية أوقاف القليوبية: 1- حسن سرى - ميت كنانة - طوخ 2- التقوى - الشوبك - شبين القناطر 3- حجاج - العزب - مجول مديرية أوقاف المنوفية: 1- مسجد عزبة الفيومى بناحية أبشيش - المنوفية 2- مسجد الغراب بقرية طوخ دلكة 3- الرحمن - مؤنسة - أشمون مديرية أوقاف الفيوم: 1- مسجد الخليفة – شارع الورشة 2- إبراهيم عبد الجليل - الصعايدة - يوسف الصديق مديرية أوقاف قنا: 1- التوبة الجديد - دندرة - نجع قراعة 2- عبد الله إسماعيل - الحسينات - ابو تشت 3- مسجد العتيق – البرارة الشرقية - أبو دياب - دشنا مديرية أوقاف بنى سويف: 1- الرحمن – عزبة إسلام – قرية نعيم 2- الرحمن – نجع الديب – مركز بنى سويف 3- صابر – عزبة صابر – الفشن 4- أبو دخان الكبير – مركز ببا 5- النور – الدرملى – منشأة حيدر مديرية أوقاف الدقهلية: 1- مسجد عروبة – البرمبال – منية النصر 2- العابيدة بالصلاحات – بنى عبيد 3- القديم – عزبة العيسوى - المنصورة 4- مسجد نزهة كبرى مشه- المنزلة 5- 26 مصار الستامونى – بلقاس

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بالأسماء والصور.. الأوقاف تفتتح 71 مسجدا جديدا الجمعة المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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