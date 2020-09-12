نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة الصحة تستجيب لوالد الطفلة مكة وتوجه بعلاجها على نفقة الدولة في مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بسرعة علاج الطفلة مكة التي تبلغ من العمر عامين، وتعاني منذ ولادتها باعوجاع فى كفوف يديها الاثنين وتحتاج إلى إجراء عملية.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور نشر الاستغاثة بجريدة اليوم السابع، قام علي الفور المكتب الاعلامي بالتواصل مع أيمن أحمد جنيدي والد الطفلة مكة، حيث تم توجيهها إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر لتوقيع الكشف عليها وإجراء الفحوصات اللازمة، غدًا الأحد، حيث سيتم التنسيق لإجراء عملية جراحية لها حسب ما تتطلبه حالتها علي نفقة الدولة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بحصول كل مواطن على حقه في العلاج وتقديم أفضل خدمة طبية على نفقة الدولة.

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 876 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 82473 حالات حتى اليوم.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 151 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 100708 حالات من ضمنهم 82473 حالة تم شفاؤها، و5607 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

