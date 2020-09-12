عضو تنسيقية شباب الأحزاب : مجلس الشيوخ حلقة وصل بين الرئيس والحكومة والشعب

قال خالد بدوى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، إن مجلس الشيوخ يعد من أقدم المجالس النيابية المصرية، مضيفا أن مصر لم تبتكر أو تبتدع المجلس، ومثلها مثل الكثير من دول العالم كـ أمريكا وفرنسا وإيطاليا لديها غرفتين باختلاف تشكيلاتها وصلاحيتها.





وأضاف بدوى خلال كلمته بالصالون السياسى الذى تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "دور مجلس الشيوخ فى دعم الحياة السياسية المصرية"، اليوم السبت، أن مجلس الشيوخ يعد حلقة وصل بين النواب والحكومة والرئيس والشعب المصرى، مشيرا إلى أنه بمثابة غرفة تشريعية مكملة للغرفة الحالية وهى البرلمان. وأوضح أن المجلس سيقع عليه عبء كبير جدا خلال الفترة المقبلة وأن دعم الحياة السياسية يحتاج بوصلة تديرها مجلس حكماء، مؤكدا أن وجود "الشيوخ" سيعطى الفرصة الكاملة لمجلس النواب لإعداد القوانين بشكل متزن إلى جانب ما يحيله إليه رئيس الجمهورية.

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