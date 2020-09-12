فيديو.. متحدث الكهرباء: مصر ستصبح بوابة ربط بين إفريقيا وأوروبا

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن مصر ستصبح بوابة ربط بين إفريقيا وأوروبا لتصدير الكهرباء، مشيرا إلى أن الدولة تملك وفرة كبيرة فى الطاقة المتجددة.





وفى مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية الحياة، أوضح حمزة أن هناك مشروعات ربط بين مصر والمملكة العربية والسعودية، ومصر واليونان وقبرص، لا تزال تحت الدراسة، وهو مشروع جرى التقدم له من إحدى الشركات، من خلال تنفيذ مشروع ربط بحرى لتبادل حوالى 2000 ميجا وات.

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء إلى أنه من الطبيعى أن تقوم الجهات المعادية لمصر بإطلاق الشائعات من أجل إحباط أى محاولة نجاح، مشيرا إلى أن ما يتم تجهيزه الآن، هو أن تكون هناك بوابة بين إفريقيا وأوروبا، من خلال تصدير مصر للكهرباء.

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وأكد أن هناك طاقات متجددة أصبحت متوفرة الآن، وهناك خططا استراتيجية تم وضعها، مبينا أن مصر حققت الكثير من الإنجازات فى مجال الكهرباء طوال الفترة الماضية.

وتابع أن مصر الآن ستكون مركزا محوريا وإقليميا للكهرباء، وهو ما جرت ترجمته على أرض الواقع، وهناك الكثير من المشروعات التى يتم استكمالها.

وأوضح، أن مصر لديها وفرة فى مصادر الطاقة الشمسية والرياح، وهو ما ترغب فيه الدول الأوروبية، بأن تحصل على الطاقة من مصادرها، مؤكدا أن تحديد الأسعار يجرى من خلال مراحل عدة ويتم تقييمها عالميا.