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رئيس مصر للطيران للخدمات الأرضية يتابع سير العمل بمحطة مطار الغردقة

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تفقد المهندس مجدي محمدين رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، اليوم السبت ، محطة مطار الغردقة للخدمات الأرضية ، ورافقه خلال الجولة المهندس وليد الديب رئيس قطاع  التشغيل. 

وخلال الجولة قام رئيس الشركة بمتابعة سير العمل بالمواقع المختلفة ، للتأكد من الإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية التى تقوم بتنفيذها المحطة طبقآ للتعليمات الصادرة من وزارة الطيران المدني ، وذلك للحفاظ على سلامة العاملين والركاب وتقديم خدمة آمنة للطائرات ، كما تفقد ماكينة تطهير المعدات التى حرص العاملون بالمحطة علي تجهيزها كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس   .

والتقي رئيس الشركة خلال الجولة العاملين بالمحطة لمتابعة متطلبات العمل بالمحطة ، كما تفقد مظلة المعدات ، وساحة عربات العفش والمقاطير ، ثم ورشة تعمير المعدات ، وبعد ذلك اطلع على خطط  الصيانة والإصلاح الدورية بالمحطة والتى إتضح من خلالها الإلتزام بمواعيد الصيانة وتنفيذها فى توقيتاتها طبقآ لما هو مخطط .

 

 وأثنى محمدين على الجهود المبذولة فى العمل  ، وصيانة المعدات وخاصة فى فترة تعليق الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا ، والتى تم إستغلالها فى رفع كفاءة المعدات وتدريب العاملين .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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