رئيس مصر للطيران للخدمات الأرضية يتابع سير العمل بمحطة مطار الغردقة

تفقد المهندس مجدي محمدين رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، اليوم السبت ، محطة مطار الغردقة للخدمات الأرضية ، ورافقه خلال الجولة المهندس وليد الديب رئيس قطاع التشغيل.
وخلال الجولة قام رئيس الشركة بمتابعة سير العمل بالمواقع المختلفة ، للتأكد من الإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية التى تقوم بتنفيذها المحطة طبقآ للتعليمات الصادرة من وزارة الطيران المدني ، وذلك للحفاظ على سلامة العاملين والركاب وتقديم خدمة آمنة للطائرات ، كما تفقد ماكينة تطهير المعدات التى حرص العاملون بالمحطة علي تجهيزها كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا .
والتقي رئيس الشركة خلال الجولة العاملين بالمحطة لمتابعة متطلبات العمل بالمحطة ، كما تفقد مظلة المعدات ، وساحة عربات العفش والمقاطير ، ثم ورشة تعمير المعدات ، وبعد ذلك اطلع على خطط الصيانة والإصلاح الدورية بالمحطة والتى إتضح من خلالها الإلتزام بمواعيد الصيانة وتنفيذها فى توقيتاتها طبقآ لما هو مخطط .
وأثنى محمدين على الجهود المبذولة فى العمل ، وصيانة المعدات وخاصة فى فترة تعليق الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا ، والتى تم إستغلالها فى رفع كفاءة المعدات وتدريب العاملين .
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