بمناسبة عيد النيروز..البابا تواضروس يتواصل مع أبناء الكنيسة العاملين بالسعودية عبر زوم

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة، مع أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية العاملين بالمملكة العربية السعودية، عبر تطبيق "زوم"، بمناسبة عيد النيروز. وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قداسة البابا تواضروس ألقى محاضرة بعنوان "النيروز قصة جهاد ونعمة". وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والمسؤول عن أبناء الكنيسة بالسعودية هو من تولى تنظيم اللقاء. Advertisements واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم نيافة الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنوده رئيس المتوحدين بالجبل الغربي بسوهاج. وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس الثاني، ناقش مع رئيس دير الأنبا شنودة بعض الأمور الخاصة بالدير. واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببدء العام القبطي ألف وسبعمئة وسبعة وثلاثين والتي تبدأ بعيد الشهداء المعروف باسم عيد النيروز، حيث أقيمت القداسات بكافة الكنائس بالإيبارشيات والقطاعات الرعوية بالقاهرة والإسكندرية.

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