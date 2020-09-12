رحلة سائح في مصر.. فيلم دعائي يعرض داخل المطارات المصرية

بدأ مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، عرض الفيلم الدعائي "رحلة سائح في مصر" علي شاشات العرض الموجودة داخل الصالات، على أن يتم عرضه داخل باقي المطارات المصرية خلال اليومين القادمين، وذلك في إطار التعاون بين وزارتي السياحة الآثار والطيران، تنشيطا للسياحة المصرية.

و أشار الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار أن هذا الفيلم يهدف للترويج للمقاصد السياحية المصرية المختلفة و في نفس الوقت يلقي الضوء على الإجراءات الإحترازية المطبقة في المطارات و المنشآت الفندقية و المواقع و المتاحف الأثرية للحفاظ علي سلامة السائحين و المواطنين و العاملين بالقطاع السياحي.

ورحب الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بهذه المبادرة مؤكدًا أن عرض هذا الفيلم الدعائى بالمطارات المصرية يدعم مساعى وزارتى الطيران المدنى والسياحة والآثار فى تشجيع السياحة الوافدة إلى جمهورية مصر العربية كما يبعث رسالة طمأنينة إلى جميع دول العالم بتطبيق أعلى مستويات الاجراءات الإحترازية والوقائية بكافة المطارات والمقاصد السياحة المصرية .

جدير بالذكر أن وزارة السياحة و الآثار كانت قد أطلقت فيلم " رحلة سائح في مصر" في أواخر يونيو الماضي قبيل إستئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارًا من أول يوليو الماضي، في إطار الحملة الدعائية التي دشنتها تحت عنوان "Same Great Feelings"، علي منصات التواصل الإجتماعي المصرية والعربية و الدولية. و قد حقق الفيلم أكثر من ١٦٠ مليون مشاهدة في حوالي شهر .