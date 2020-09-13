السياحة : بدء عرض فيلم رحلة سائح فى مصر على شاشات المطارات

أعلنت وزارة السياحة والآثار، أنه تم أمس السبت بدء عرض الفيلم الدعائى "رحلة سائح فى مصر"، على شاشات العرض الموجودة بمطار القاهرة الدولى تمهيداً لعرضه بجميع المطارات المصرية.





وأشار الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة و الآثار، أن هذا الفيلم يهدف للترويج للمقاصد السياحية المصرية المختلفة، وفى نفس الوقت يلقى الضوء على الإجراءات الاحترازية المطبقة فى المطارات والمنشآت الفندقية والمواقع والمتاحف الأثرية للحفاظ على سلامة السائحين والمواطنين والعاملين بالقطاع السياحى.

لمشاهدة الفيلم اضغط هنا

من ناحيته، رحب الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى بهذه المبادرة، مؤكدا أن عرض هذا الفيلم الدعائى بالمطارات المصرية يدعم مساعى وزارتى الطيران المدنى والسياحة والآثار فى تشجيع السياحة الوافدة إلى جمهورية مصر العربية، كما يبعث رسالة طمأنينة إلى جميع دول العالم بتطبيق أعلى مستويات الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع المطارات والمقاصد السياحة المصرية.

Advertisements

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والأثار، كانت قد أطلقت فيلم "رحلة سائح فى مصر" فى أواخر يونيو الماضى قبيل استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من أول يوليو الماضي، فى إطار الحملة الدعائية التى دشنتها تحت عنوان "Same Great Feelings"، على منصات التواصل الإجتماعى المصرية والعربية والدولية.

و قد حقق الفيلم أكثر من 160 مليون مشاهدة فى حوالى شهر.