صور .. سعة 10 آلاف لتر .. وصول تانك الأكسجين المركزى إلى مستشفى سوهاج العام

وأوضح جميعة فى بيان له اليوم، أن التانك يعد أكبر إضافة للمستشفى، حيث سيساعد فى تشغيل جميع العنايات المركزة بالمستشفى بصورة مستمرة، بالإضافة إلى جميع غرف العمليات وتشغيل شبكة الغازات وزيادة قدرتها الاستيعابية، وكذلك لحل مشكلة نقص الأكسجين التى كانت تعانى منها المستشفى.

وحرص وكيل وزارة الصحة بسوهاج، على التواجد أثناء وصول التانك والقيام بعملية نقله وتجهيزه للتركيب صباح باكر، برفقة الدكتور إيهاب هيكل مدير مستشفى سوهاج العام، والدكتور هيثم محيى الدين نائب مدير المستشفى، والدكتور إسحاق صبحى رئيس قسم العظام، وسط حالة من الفرحة من العاملين بالمستشفى المتواجدين.

وصرح جميعة بأن تانك الأكسجين الجديد سيكون له دور كبير فى زيادة عدد أسرة العناية المركزة بالمستشفى، خاصة الأسرّة المزودة بأجهزة التنفس الصناعى، وكذلك استمرارية عمل شبكة الغازات بالأقسام الداخلية والحضانات وغرف العمليات.

وأشار إلى أن وصول التانك تتويج لمجهود كبير جدا، مبينا: "حلم طال انتظاره وبحمد الله تحقق على أرض واقع".