بروتوكول تعاون بين نقابة المهندسين وشركة المياه بدولة تشاد

أحمد جودة - القاهرة - استقبل المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر، بمقر النقابة السبت، المهندسة "كوبرا حسين" رئيس الشركة التشادية للمياه والوفد المرافق لها، بحضور المهندس محمد ناصر، أمين صندوق النقابة، والمهندس "أحمد هشام" مقرر لجنة العلاقات الخارجية والشئون الإفريقية بالنقابة وعدد من أعضاء اللجنة، ومن الجانب التشادي "ناصر طه" المدير التجاري لشركة المياه، والمهندس "جبريل ديكولوم" المدير الفني للشركة، تمهيدًا لتوقيع بروتوكول تعاون بين النقابة وشركة المياه التشادية.

يأتي هذا التوقيع في إطار دعم وتطوير علاقات التعاون بين مصر وتشاد في مختلف المجالات بناء على تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس التشادي "إدريس ديبيه" لتأسيس علاقات قوية بين البلدين الشقيقين وإيمانًا لدور مصر الرائد في القارة الإفريقية.

عقب التوقيع أشار أمين صندوق المهندسين، إلى أن هذا التوقيع يعد نتيجة لما حققته نقابة المهندسين في مصر من تواجد كبير على المستوى العربي والإفريقي، وبناءً عليه أصبحت رئيسًا لمنطقة شمال إفريقيا في اتحاد المهندسين الأفارقة.

وأضاف ناصر، أن هذا البروتوكول أحد نتائج زيارة وفد النقابة لدولة تشاد للمشاركة في فعاليات المنتدى الدولي للاستثمار ولقاء الوفد بالرئيس التشادي الذي أصدر توجيهاته بعد اللقاء بالتواصل المستمر معنا للاستفادة من خبرات مهندسي مصر.

وأوضح، أن مجال المياه والصرف الصحي في مصر يضم ثلاثة محاور رئيسية، من بينها جهات مصنعة للمحطات والشبكات، وجهات تقوم بصناعة المستلزمات الخاصة بهذه الشبكات والمحطات، وأيضًا مراكز بحثية تتابع التكنولوجيا العالمية وتعرضها على هذه الجهات المصنعة أو الموردة، وعلى رأسها المركز القومي للبحوث والذي يعد من أكبر المراكز البحثية في العالم، منوهًا أن النقابة ستقوم بدورها بترشيح أي جهة من هذه الجهات لنقل التكنولوجيا لدولة تشاد.

كما أوضح، أن نقابة المهندسين المصرية هي البيت الكبير لكل مهندسي مصر، حيث تضم في عضويتها 750 ألف مهندس وبها لجان هندسية متخصصة من بينها لجنة مختصة بالأشقاء الأفارقة وهي "لجنة شئون إفريقيا" برئاسة السيد المهندس نقيب المهندسين، كما ألقى الضوء على لجنة التدريب ودورها الكبير في تدريب الكوادر الأفريقية.

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