اليوم.. نقابة المحامين تعقد جلسة حلف اليمين للأعضاء الجدد بالوجه القبلي

تعقد النقابة العامة للمحامين اليوم الأحد، الموافق 13 سبتمبر الجاري، جلسة حلف اليمين القانونية لمحاميي الوجه القبلي ،وذلك فى تمام العاشرة صباحًا، في قاعة اتحاد عمال مصر.
ونبهت النقابة، منذ عودة عقد جلسات حلف اليمين للمحامين الجدد، في يوليو الماضي، أن الحضور قاصر على المحامين والمحاميات فقط، وغير مسموح بحضور أي مرافق لقاعة الجلسة، إضافة لضرورة الالتزام بارتداء الكمامة، والبدلة الكاملة للمحامين.
يذكر أن مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب العام رجائي عطية، وحضور 26 عضوا من أعضاء المجلس، قرر خلال اجتماعه الأخير تأجيل تحديد موعد انتخابات النقابات الفرعية، مع إعادة سلطات النقابات الفرعية في الصرف لحين تحديد موعد الانتخابات الجديد.
كما وافق المجلس بالإجماع على تفويض النقيب العام، بتشكيل لجنة لإعداد مشروع لائحة داخلية جديدة للنقابة، ثم عرضها على مجلس النقابة لإقرارها من عدمه.
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