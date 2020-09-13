بوابة الحكومة المصرية : تنسيق المعاهد الفنية للمرحلة الثالثة 2020 بالمحافظات

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محمد سياف - ابو ظبي - تم الإعلان عن عبر بوابة الحكومة المصرية عن تنسيق المعاهد الفنية فيما يخص المرحلة الثالثة من الثانوية العامة والدبلومات ويشمل ذلك المعاهد في جميع المحافظات، ولا سيما أن العديد من طلاب هذه المرحلة لا يجدون الفرصة في الالتحاق بالكليات نظرًا إلى شغلها بنسبة كبيرة بواسطة طلاب المرحلتين الأولى والثانية ونسبة من طلاب المرحلة الثالثة، ولكن ما هو تنسيق تلك المعاهد الفنية التي قد ظهرت حتى الآن؛ هذا ما سوف نتعرف عليه سويًا عبر الفقرات التالية.

بوابة الحكومة المصرية المعاهد الفنية

أكثر ما يشغل تفكير فئة كبيرة من الطلاب والطالبات في المرحلة الثالثة هو نتائج التنسيق فيما يخص أماكن الكليات المتاحة والمعاهد الفنية أيضًا التي يلتحق بها نسبة كبيرة من الطلاب الحاصلين على مجاميع منخفضة في اختبارات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، ويُذكر أن المعاهد الفنية قد بدأت بالفعل في فتح أبوابها من أجل استقبال طلبات الالتحاق بها المُقدمة من الطلاب والطالبات في المرحلة الثالثة.

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ويُذكر أيضًأ أن نتائج وتنسيق المعاهد الفنية يُمكن الإطلاع عليه بسهولة من خلال الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يضم موقع تنسيق بوابة الحكومة المصرية قائمة تضم كافة المعاهد الفنية في مختلف أنحاء الجمهورية والحد الأدنى للالتحاق بكل منهم والمدرجة ضمن بوابة الحكومة المصرية .

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تنسيق المعاهد الفنية للمرحلة الثالثة 2020

جاء تنسيق المعاهد الفنية لعام 2020 التي قد ظهرت حتى وقتنا هذا للمرحلة الثالثة التي تضم طلاب الثانوية العامة وطلاب الدبلومات الفنية على النحو التالي: