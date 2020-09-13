الأرصاد : طقس اليوم مائل للحرارة .. وعظمى القاهرة 35 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس مائل للحرارة رطب نهارا، مع شبورة مائية صباحا، وارتفاع بنسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة ، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري.. طقس معتدل نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، لطيف ليلا على السواحل الشمالية.. طقس شديد الحرارة نهارا، والرياح نشطة، معتدل ليلا على جنوب سيناء.. طقس حار نهارا، والرياح معتدلة، لطيف ليلا على شمال الصعيد.. طقس شديد الحرارة نهارا، والرياح معتدلة، معتدل ليلا على جنوب الصعيد.





وبالنسبة لحالة الرياح: يكون هناك نشاط رياح على مناطق متفرقة من جنوب سيناء . وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: خفيفة إلى معتدلة،وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر : العظمى الصغرى القاهرة 35 24 الإسكندرية 32 25 وادى النطرون 33 24 طنطا 33 24 شبين الكوم 35 24 دمنهور 33 25 بلطيم 31 25 مطروح 29 23 السلوم 31 22 سيوة 36 23 بورسعيد 32 25 دمياط 31 26 الزقازيق 35 25 المنصورة 35 24 الإسماعيلية 36 22 السويس 35 23 العريش 33 23 رفح 32 22 رأس سدر 38 25 Advertisements نخل 37 20 نويبع 34 29 طابا 34 25 كاترين 34 20 الطور 35 26 شرم الشيخ 35 28 الغردقة 37 28 مرسى علم 37 29 الفيوم 36 24 بنى سويف 36 23 المنيا 37 22 أسيوط 38 25 سوهاج 38 26 قنا 40 26 الأقصر 40 24 أسوان 42 25 إدفو 41 26 أبو سمبل 42 25 الوادى الجديد 42 22 شلاتين 38 26 أبو رماد 37 27 حلايب 35 26 رأس حدربة 36 26

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