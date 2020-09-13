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الأرصاد : طقس اليوم مائل للحرارة .. وعظمى القاهرة 35 درجة

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أ ش أ 2020-09-13 05:52 0 تبليغ

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس مائل للحرارة رطب نهارا، مع شبورة مائية صباحا، وارتفاع بنسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة ، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري.. طقس معتدل نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، لطيف ليلا على السواحل الشمالية.. طقس شديد الحرارة نهارا، والرياح نشطة، معتدل ليلا على جنوب سيناء.. طقس حار نهارا، والرياح معتدلة، لطيف ليلا على شمال الصعيد.. طقس شديد الحرارة نهارا، والرياح معتدلة، معتدل ليلا على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة الرياح: يكون هناك نشاط رياح على مناطق متفرقة من جنوب سيناء .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: خفيفة إلى معتدلة،وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

الإسكندرية 32 25

وادى النطرون 33 24

طنطا 33 24

شبين الكوم 35 24

دمنهور 33 25

بلطيم 31 25

مطروح 29 23

السلوم 31 22

سيوة 36 23

بورسعيد 32 25

دمياط 31 26

الزقازيق 35 25

المنصورة 35 24

الإسماعيلية 36 22

السويس 35 23

العريش 33 23

رفح 32 22

رأس سدر 38 25

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نخل 37 20

نويبع 34 29

طابا 34 25

كاترين 34 20

الطور 35 26

شرم الشيخ 35 28

الغردقة 37 28

مرسى علم 37 29

الفيوم 36 24

بنى سويف 36 23

المنيا 37 22

أسيوط 38 25

سوهاج 38 26

قنا 40 26

الأقصر 40 24

أسوان 42 25

إدفو 41 26

أبو سمبل 42 25

الوادى الجديد 42 22

شلاتين 38 26

أبو رماد 37 27

حلايب 35 26

رأس حدربة 36 26

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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