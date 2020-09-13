باحث : البابا شنودة لم يرفع قضية ضد صحفى طوال تاريخه

يأتى ذلك فى إطار حالة الجدال المثار داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بسبب رفع الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوة قضيتين ضد إحدى الصحفيات، الأولى سب وقذف وإهانة البابا شنودة والمجمع المقدس، والثانية فى المحكمة الاقتصادية لمصادرة كتابها مقتل الأنبا إبيفانيوس، وإعلان البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عن أن القضية لا تمثل الكنيسة ولا المجمع المقدس وهى تصرف فردى.

وجاء فى الرسالة التى نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تحت عنوان "دعوة للاستيقاظ" موجها حديثه إلى الأنبا أغاثون: "اسمحوا لى أن أكتب إليكم اليوم بصورة مباشرة وصريحة يملؤها الاحترام لشخصكم ولمكانتكم فى كنيستنا القبطية العريقة كأسقف وكعضو فى المجمع المقدس الموقر الذى يمثل كنيستنا وشعبها العظيم، وهما أكبر تجمع مسيحى وأكبر وأقدم كنيسة فى الشرق الأوسط".

وقال جورجى، فى رسالته، "إنه منذ اعتلاء قداسة البابا تواضروس الثانى وجلوسه على كرسى مار مرقس وأنتم تنتقدون الكثير من تصرفاته وقراراته ولم تستطيعوا استيعاب محاولاته الكثيرة المملوءة بالمحبة مثل مخلصه والتى يسعى فيها للم شمل المسيحيين والكنائس المسيحية فى العالم، فهو رسول محبة وسلام ويسعى للتقارب وللوحدة بين الكنائس فى العالم أمام تيارات التطرف والالحاد التى تهدد الكيان المسيحى فى كل قارات العالم".

وأوضح، أن قداسته لم يقدم أى تنازلات باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ولم يفرط فى إيمانها وعقيدتها وثوابتها التى يعرفها الجميع، ولكنه يتقارب بالحب وبالتواضع مع الحرص على مكانتها فى العالم.

وأكد، أنه يقدم الأرثوذكسية الحقيقية الساعية إلى خلاص الجميع، وذلك فى الوقت الذى وصل فيه الإيمان المسيحى فى أوروبا إلى أدنى درجاته، حيث تباع الكنائس وتحرق وتهدم بسبب النقص الحاد فى عدد المؤمنين مع ارتفاع تكاليف صيانة هذه الكنائس، وفى المقابل زحف التيارات المتطرفة ووصولها إلى قلب أوروبا وأمريكا وارتفاع نسبتها فى هذه المجتمعات الغربية، لافتا إلى أننا فى مسيس الحاجة إلى الترابط والاتحاد.

وشدد على أن قوة المسيحية فى المحبة والترابط والوحدة وليس فى مهاجمة بعض الطوائف للأخرى مع الوصول إلى درجة أن بعض الطوائف تحدد من سيدخل الملكوت ومن سوف لا يدخله دون ترك هذا الشأن لصاحب الملكوت ومخلص النفوس وراعيها.



وتابع، أن أسلوب التذمر على القرارات بالادعاء بحماية الإيمان المسيحى الأرثوذكسى قادكم إلى التذمر وعدم احتمال ضعفات الآخرين ونقدهم ومخاصمتهم بل ولأول مرة فى تاريخ الكنيسة يلجأ أسقف إلى القضاء لتأديب صحفية والسعى للإضرار بها بحجة الدفاع عن مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث وبعض الأباء الأساقفة.

وأردف: "أنتم تعلمون أن مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث وبعض الأساقفة تعرضوا لآلاف الإهانات والادعاءات الكاذبة والمتاعب التى وصلت لعزلهم ولم يلجأوا للقضاء المصرى أو الدولى لكى يدافعوا عن أنفسهم أو عن الكنيسة بل تحملوا فى حب وصبر وإيمان وصلاة كل الإساءات حتى أثبتت الأيام قوة الكنيسة ورجالها المستمدة من قوة مخلصها وفاديها بظهور العدل الإلهى وليس بقوة القضاء والعدل الأرضى.

وقال: "لقد زين السيد المسيح حياتهم وكرمها حتى فى مماتهم أكثر من حياة مضطهديهم وسجل التاريخ لهم انتصارات ومساندات سماوية ولم يسجل لهم أحكام قضاء أرضية وكتبت أسماءهم بحروف من نور فى تاريخ مصر الحديث وتاريخ كنيستنا".

وأوضح: "أبى العزيز، أشعر بحزن شديد لالتجائك للقضاء للسعى للانتقام لكسر انسانة عملها مبنى على النقد وحرية الرأئ، فإذا خذلك القضاء ولم ينصفك فسيكون تصرفك عار على الكنيسة ككل وكسر لها والهبوط بمستواها إلى أدنى المستويات وسيسجل التاريخ نقطة سوداء فى تاريخ الكنيسة، إننى لا أريد أن تكونون قدوة فى عدم الاحتمال والسعى للثأر".

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وشدد على أن حرية الصحافة تكفل للصحفى أن يكتب ويجب أن يكون الاعتراض بالكتابة والأدلة والبراهين على كذب وبطلان الادعاءات، وليس بالتوسل للصحفى بالكف عن الكتابة أو باللجوء للقضاء لمعاقبته والتشفى بالعقوبة.

وقال: إن قداسة البابا تواضروس الثانى هو أكثر البابوات تعرضا لإهانات شبه يومية وتطاولات من داخل الكنيسة وخارجها ويعرفهم بالاسم ومتأكد من عدم صدق ادعاءاتهم ولكنه رغما عن كل ذلك لم يفكر حتى فى الرد أو الدفاع أو اللجوء للقضاء، بل وضع الكل على المذبح وفى صلاته وترك كل إنسان وكل شىء فى يد الذى أختاره لهذه المهمة الشاقة.

ولفت إلى أن الأيام تتوالى وتظهر يوميا بعد نظره وحرصه على خلاص الجميع وسلامة الكنيسة ومصر. ولم يفكر متى يبرر ذاته لان الله مبرر المظلومين.

وأردف: "أنتم كرجل دين لا يجب أن تنتظر إنصاف أو نصره من قضاء أرضى ولا يجب أن تتصفوا بروح الانتقام والتشفى والسعى للغلبة مع مخالف للرأى أو مهاجم للكنيسة، فالكثيرون من الذين صاروا قديسين فى الكنيسة كانوا ذات يوم من مضطهديها ومهاجمين لها وللمؤمنين، وشاول ليس ببعيد عن الذاكرة، ولكن نعمة عمل الروح القدس فى نفوسهم بفضل صلوات المؤمنين تحولوا أبناء للكنيسة وقديسين سفكوا دماءهم من أجلها".

وتساءل: "ماذا تنتظرون من القضاء المصرى يا أبى العزيز؟، وإذا لم ينصفكم هل ستلجؤون للقضاء الدولى؟، هل تنتظرون تعويضات أرضية أم انكسار الخصم أم إعلاء مبادئ الأخذ بالثأ؟، فكل هذه ليست من سمات الأسقفية ولا حتى الإنسان المسيحى البسيط، يكفى أن تدخل مخدعك وتغلق بابك وتحاجج صاحب الكنيسة وفاديها ومؤسسها وهو قادر أن يتصرف بحلول سماوية ترفع من شأن الكنيسة والايمان المسيحى ومن شأنكم".

وتابع: "لكن يحزننى سقوطكم فى مستنقع الثأر والانتقام الذى لا يتناسب مع الروح الأرثوذكسية ولم يعرفه مثلث الرحمات البابا شنوده الثالث ولا تلاميذه وأبناؤه وأساقفته، لأنهم تمثلوا بمخلصهم وفاديهم الذى عبر بهم بحر التجارب والضيقات وقد رفعهم فوق مضطهديهم وأظهر مجد الثالوث المقدس فى حياة حبريته".



وقال: "رجائى مراجعة تصرفاتكم وقرارتكم لأنها تهمنا جميعا وليس لنا فقط ولكن للأجيال القادمة أيضا، أنتظر منكم التحلى بالروح الأرثوذكسية الحقيقية، روح المحبة والطاعة والخضوع والولاء والتسامح والصبر والمغفرة والاحتمال والاتحاد حول شخص قداسة البابا تواضروس الثانى والمجمع المقدس لكنيستنا العريقة. فأنتم الذى تشككتم فى أحكام القضاء لقاتلى الأنبا أبيفانيوس كيف تلجأون للقضاء اليوم؟".



واضاف: "يجب أن ترفعوا نظركم للسماء وتلتجئون للمذبح فى الفرح وفى الحزن، فى الضيق وفى الرحب، ولا يكون لكم أمل غير فى المذبح وصاحبه فمنصة القضاء لم توجد لكم ولا يجب أن تلجأوا اليها مهما تعاظمت الضيقات، فهناك حكمة تقول لا تحاول الانتصار فى جميع الخلافات حتى لو كنت محقا، فأحيانا كسب القلوب أولى من كسب المواقف، وأنتم الان ستخسرون القلوب والمواقف وتضرون الكنيسة برمتها وسيسجل التاريخ كل هذا".



واختتم: "أرجو تقبل كلماتى بصدر رحب وتواضع فهدفى المصلحة العامة وليحفظ الهنا الصالح كنيسته من كل الضربات اليمنية واليسارية، الداخلية والخارجية، لكى نعيش فى سلام داخلى وخارجى.. ودمتم".