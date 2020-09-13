الاتصالات السعودية: لا اتفاق بشأن شراء حصة في فودافون مصر‎

قالت الاتصالات السعودية، أكبر شركة اتصالات في المملكة، اليوم الأحد، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن شراء 55 في المئة في فودافون مصر، لكنها أضافت أن هناك تفاهما على ”إبقاء الحوار مفتوحا“.

وفي يناير كانون الثاني، وقعت الاتصالات السعودية اتفاقا غير ملزم لشراء الحصة مقابل 2.4 مليار دولار، وجرى تمديد العرض في أبريل/ نيسان ومرة أخرى في يوليو/ تموز.

كان مقررا الانتهاء من الصفقة في يونيو/ حزيران، لتصبح الأكبر للشركة السعودية فيما يزيد على عشر سنوات مع تقدير قيمة فودافون مصر عند 4.4 مليار دولار.

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وقالت الاتصالات السعودية في إشعار للبورصة، إن فترة التمديد الثانية انتهت ”دون التوصل لاتفاق لإنجاز الصفقة وذلك لعدم التوافق مع الأطراف المعنية“.

وأُبرِم الاتفاق غير الملزم قبل أزمة كورونا، وأشارت الاتصالات السعودية إلى تحديات لوجستية سببتها الجائحة حين أعلنت تمديدا لتسعين يوما في أبريل/ نيسان.

فودافون مصر، أكبر مشغل لاتصالات الهاتف المحمول في مصر، إذ لديها 44 مليون مشترك وتسيطر على 40 في المئة من السوق. والاتصالات السعودية مملوكة بحصة أغلبية لصندوق الثروة السيادي السعودي، صندوق الاستثمارات العامة.