السكة الحديد تشدد على عامليها : ارتداء الكمامة ضرورة ومحاضر ضد المخالفين

وأكدت السكة الحديد، فى بيان، أنها مستمرة فى توزيع الكمامات على كافة العاملين لديها، وكذلك توفير كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال القطارات.

وواصلت هيئة السكة الحديد أعمال التطهير والتعقيم للمحطات والقطارات بخطوطها الثلاثة ضد كورونا، مع بث رسائل توعية عبر الاذاعة الداخلية بالمحطات عن فيروس كورونا وأعراضه وطرق الوقاية منه، والتأكيد على العاملين ارتداء الكمامات باستمرار.