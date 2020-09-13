ترك آل شيخ يهدي قصيدة مدح للسيسي

أهدى المستشار في الديوان الملكي السعودي، رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، قصيدة مدح للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. وأرفق آل الشيخ صورته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكتب على صفحته في "فيسبوك": "شيم الرجال صدق الوعود.. إتحدىّ ماعرفشى المُحال.. قال مستحيل الخوف يعود.. وماخفشى على عمره ومازال.. ماشى في طريق بر الأمان.. وفى ضهره مصر وأهلها". وأضاف: "إنجاز ورا إنجاز يبان.. للنور ومصر يا بختها.. بأولادها وبقائد زعيم.. عارف وحاسِب خطوته". وختم قائلا: "الله يزيد الخير يديم.. على شعب مصر فرحته".

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