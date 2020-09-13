جسر تواصل بين الشعبين.. وزير خارجية أرمينيا يشيد بدور جالية بلاده في مصر

أشاد وزير الخارجية زوهاب مناتساكانيان، أمس السبت، بمساهمة الجالية الأرمينية في مصر في الحفاظ على الهوية الوطنية والتراث الثقافي والتاريخي، مشددا خلال لقائه بأبناء الجالية على هامش زيارته للقاهرة، على الدور الهام للجالية الأرمينية في بناء جسور بين الدولتين والشعبين الصديقين.
ويعقد سامح شكري، وزيـر الخـارجـيـة، صباح اليوم، الأحد، جلسة مباحثات مع نظيره الأرميني زوهاب مناتساكانيان، بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو، ويعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك.
ومن المقرر أن يلتقي الضيف الأرميني بعدد من كبار المسئولين المصريين وممثلي الجالية الأرمينية بالإسكندرية.
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