سعفان: تطوير مركز تدريب الريب بالأقصر بإقامة ورش متخصصة .. صور

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أنه في إطار تنفيذ خطة تطوير منظومة التدريب المهني التي تقوم بها الوزارة في جميع المحافظات بما في ذلك مراكز التدريب الثابتة والوحدات المتنقلة لرفع كفاءتها وتحسين مخرجاتها، لتأهيل وتدريب الشباب لتلبية احتياجات سوق العمل وخلق فرص عمل للشباب من الجنسين، يتم حاليا تطوير مركز تدريب الريب المهني التابع لمديرية القوي العاملة بالأقصر، وذلك من خلال تقسيم العنابر الكبيرة إلي ورش لا تقل مساحتها عن ٢٠٠ متر مربع، وبدلا من أن يكون المركز يحتوي على أربع ورش فقط، أصبح يحتوي على أكثر من عشر ورش .
وأوضح مدير المديرية عبده هاشم، أن الورش أصبحت تضم : تبريد وتكييف وخياطة ، وأربع ورش سياحية، وسمكرة، وإصلاح سيارات ، فضلا عن معامل اللغات، والحاسب الآلى، والالكترونيات، بالإضافة إلي إنشاء معمل التدريب على تركيب وتغيير السيارات للعمل بالغاز الطبيعى طبقا لمبادرة رئيس الجمهورية ناهيك عن الصوب الزراعية للنباتات الطبية والعطرية لتدريب الشباب على فك وتركيب الصوب الزراعية، والتدريب على زراعة مثل هذه الأنواع ذات العائد الجدي .
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