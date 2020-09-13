وزير الدفاع يكرم سيدة القطار والمجند .. ويؤكد: أعطت أروع الدروس فى التفاني والعطاء

قام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي باستقبال وتكريم السيدة صفية إبراهيم يوسف أبو العزم المعروفة إعلاميًا "بسيدة القطار" خلال الحفل، وذلك تقديرًا وعرفانًا لما صدر منها من فعل يحتذى به وموقفها النبيل مع أحد المجندين من أبناء القوات المسلحة الذى كان يستقل أحد القطارات وتعرض للتعامل بأسلوب غير راق فى واقعة فردية، لا تعبر عن ما يكنه شعب مصر العظيم تجاه أفراد القوات المسلحة.

وأكد القائد العام أن رد فعل السيدة صفية ما هو إلا تأكيد على دلالة أن السيدة المصرية الأصيلة هى المدرسة التى تندرج تحتها كل الصفات الإنسانية الطيبة، وأنه مهما بلغت التكريمات والثناء أعلى الدرجات لن يوفى حقها باعتبارها الأم المصرية التى تعطى أروع الدروس فى التفانى والعطاء عبر مختلف الأزمنة.

من جانبها أشادت السيدة صفية أبو العزم بأخلاقيات المجند وانضباطه وعزة نفسه خلال الواقعة، كما أكدت أن هذا التكريم يعد وسامًا ستظل تفتخر به طيلة حياتها هى وأسرتها.

كما قام الفريق أول محمد زكى بتكريم المجند الذى قدم أروع الأمثلة لنموذج الجندى المصرى الذى يتحلى دومًا بالانضباط الذاتي دون وجود رقيب، فضلًا عن تطبيقه الإجراءات الوقائية الاحترازية بالشكل الأمثل، وأشاد القائد العام بالمستوى الأخلاقي للجندي الذي تعامل مع الواقعة بأرقى أساليب الانضباط وعزة النفس التى هى عنوان كافة أبناء جيش مصر العظيم.