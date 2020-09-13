صور .. القوى العاملة : عملية تطوير شاملة لمركز تدريب الريب فى الأقصر

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه فى إطار تنفيذ خطة تطوير منظومة التدريب المهنى التى تقوم بها الوزارة فى جميع المحافظات بما فى ذلك مراكز التدريب الثابتة والوحدات المتنقلة لرفع كفاءتها وتحسين مخرجاتها، لتأهيل وتدريب الشباب لتلبية احتياجات سوق العمل وخلق فرص عمل للشباب من الجنسين، يتم حاليا تطوير مركز تدريب الريب المهنى التابع لمديرية القوى العاملة بالأقصر.





وقال الوزير فى بيان، اليوم الأحد، إن عملية التطوير تشمل تقسيم العنابر الكبيرة إلى ورش لا تقل مساحتها عن 200 متر مربع، وبدلا من أن يكون المركز يحتوى على 4 ورش فقط، أصبح يحتوى على أكثر من 10 ورش. وأوضح عبده هاشم، مدير المديرية بالأقصر، أن الورش أصبحت تضم: تبريد، وتكييف، وخياطة، و4 ورش: سياحية، وسمكرة، وإصلاح سيارات، فضلا عن معامل اللغات، والحاسب الآلى، والإلكترونيات، بالإضافة إلى إنشاء معمل للتدريب على تركيب وتغيير السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، طبقا لمبادرة رئيس الجمهورية، ناهيك عن الصوب الزراعية للنباتات الطبية والعطرية لتدريب الشباب على فك وتركيب الصوب الزراعية، والتدريب على زراعة مثل هذه الأنواع ذات العائد الجدى.

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