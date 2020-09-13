الارشيف / أخبار مصرية

محكمة استئناف القاهرة تكلف إبراهيم الصياد برئاسة المكتب الفنى

0 نشر
أحمد حمدى 2020-09-13 11:14 0 تبليغ

Advertisements
أصدر المستشار عبده أحمد عطية الأودن، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارًا، اليوم الأحد، بتكليف المستشار إبراهيم أحمد الصياد، الرئيس بالمحكمة، برئاسة المكتب الفنى وتسيير الأعمال.

وجاء القرار رقم 8 لسنة 2020 بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له، وعلى التفويض الصادر عن الجمعية العمومية المستشارى ولصالح العمل ينظم العمل بالمكتب الفنى للمحكمة على النحو التالى:

يختص المستشار إبراهيم أحمد الصياد، الرئيس بالمحكمة، برئاسة المكتب الفنى والمتابعة والإشراف على جميع أعمال أعضاء المكتب الفنى بمقر المحكمة والمأموريات التابعة لها، وعرض ما يستلزم عرضه علينا لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، بما يحقق صالح العمل.

كما يختص بمتابعة القضايا المنتدب فيها قضاة التحقيق للوقوف على مدى إنجاز التحقيقات فى آجال مناسبة، والعمل على تلافى ما قد يطرأ من معوقات أثناء التحقيقات وتعطل إنجازها فى وقت مناسب، ومتابعة مدد ندب قضاة التحقيق، ومواعيد تجديدها، وعرض ما يرى إصداره من قرارات فى هذا الشأن وما نرى إسناده إليه من أعمال أخرى أو موضوعات لإبداء الرأى فيها.

 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر محكمة استئناف القاهرة تكلف إبراهيم الصياد برئاسة المكتب الفنى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا