الرى : انحسار معدلات الأمطار على منابع النيل نهاية سبتمبر

واصلت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد النهر اجتماعاتها برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة، أمس، لمتابعة موقف الفيضان لهذا العام، ومتابعة حالة الأمطار على النيل الأزرق والمياه الواردة وآلية التعامل معها.





وحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لـ مجلس الوزارء، عبر فيس بوك، استعرضت لجنه تنظيم إيراد النهر موقف فيضان النيل، والإجراءات التى يتخذها قطاع شئون مياه النيل، ومركز التنبؤ بقطاع التخطيط بالوزارة، من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان، وكميات المياه المتوقع وصولها حتى نهاية العام المائى الحالى 2021-2022 وأشارت البيانات إلى أنه متوقع بدء انحسار معدلات الأمطار على منابع النيل بنهاية شهر سبتمبر .

تجدر الإشارة إلى أن المؤشرات الأولية للفيضان تُشير إلى استمرار احتمالية أن يكون فى حدود أعلى من المتوسط وأن الوارد خلال أغسطس وسبتمبر حتى الآن أعلى من نظيره فى العام الماضى ولكن مازال من المبكر الحُكم بشكل نهائى على نوع وحجم الفيضان هذا العام انتظاراً لشهرى سبتمبر وأكتوبر.

ونظرا لارتفاع معدلات سقوط الأمطار بالعاصمة السودانية الخرطوم بشكل غير مسبوق وارتفاع منسوب المياه بالمجرى المائى، يتم التنسيق على مدار الساعة بين الرى المصرى بالسودان ونظيره السودانى فى إطار من التعاون المتبادل وتبادل البيانات والمعلومات وإجراء القياسات المشتركة بكافة محطات القياس.

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ووجه الدكتور عبد العاطى، بضرورة العمل على استمرار تنفيذ إزالة التعديات على المجارى المائيه وخصوصاً مجرى نهر النيل وفرعى دمياط ورشيد، والتى تحد من قدرة الشبكه على استيعاب المياه الزائدة وقت الطوارئ أو أثناء فترة السيول.

وفى سياق متصل، تجدر الإشارة إلى أن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لقطاع التخطيط وباقى أجهزة الوزارة تتابع خرائط الأمطار على منابع نهر النيل من بداية السنة المائية فى شهر أغسطس، وتقوم كافة أجهزة الوزارة بالمتابعة على مدار الساعة لحالة الفيضان والأمطار بمنابع النيل وأيضا حجم المياه الواردة ووضع الخطط الموضوعة للتعامل معها.

وأكد الدكتور عبد العاطى، أن اللجنة العليا لمتابعة إيراد النهر فى حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل الفيضان لهذا العام.