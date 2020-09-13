صور .. مصر ترسل 179 طن مساعدات غذائية وطبية للسودان

أرسلت مصر، اليوم الأحد، شحنة مساعدات إنسانية وإغاثية للأشقاء فى دولتى شمال السودان وجنوب السودان من متضررى السيول، وذلك للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهلهم، وتقديم الدعم اللازم لمجابهة الأضرار الناجمة عن اجتياح الفيضانات والسيول التى ضربت البلاد خلال الأيام الماضية.





جاء ذلك تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصرى، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والمهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى، إن مصر دائما ما تقف مع أشقائها فى المحن والأزمات، فمنذ الساعات الأولى من حدوث الأزمة، أقامت مصر جسراً جوياً مع الجانب السودانى بقيادة القوات المسلحة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية.

وأضافت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعى توجهت على الفور بالتنسيق مع شركاء المجتمع المدنى للاصطفاف جميعاً من أجل تقديم الدعم اللازم، وسريعاً تم توفير وإرسال مايزيد عن 197 طناً من المساعدات الإنسانية تشمل مواد غذائية وإغاثية ومستلزمات وقائية لمتضررى السيول من أشقائنا فى دولتى السودان وجنوب السودان.

وثمَّنت وزيرة التضامن الاجتماعى جهود كافة منظمات المجتمع المدنى والهلال الأحمر الذى قام على الفور بالتنسيق مع الهلال الأحمر بالسودان لتقصى الوضع الإنسانى ودراسة الوضع وتقييم الاحتياجات المُلحة والمشاركة فى إعداد شحنة المساعدات، ووجهت لكافة مؤسسات المجتمع المدنى التحية على ما يقدمونه دائما من إغاثة ودعم فى كافة الأزمات داخل مصر وخارجها عربيا وإفريقيا، وتشمل هذه الجمعيات: الهلال الأحمر المصرى، بنك الطعام، الأورمان، الجمعية الشرعية، مصر الخير، البر والتقوى، رسالة، ومصطفى محمود.

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من جانبه قال الدكتور رامى الناظر، المدير التنفيذى للهلال الأحمر المصرى، إن الهلال الأحمر المصرى قام بإرسال فريق إغاثة دولى لجنوب السودان منذ حدوث أزمة السيل لتوصيل المساعدات الإغاثية التى تم جمعها من كافة مؤسسات المجتمع المدنى الشريكة للمتضررين بالتعاون مع الهلال الأحمر السودانى فى شمال السودان والصليب الأحمر السودانى فى دولة جنوب السودان.

وأضاف الناظر، أنه توجه فريق آخر مع شحنة المساعدات التى أعدها الهلال الأحمر المصرى إلى السودان لمدة 3 أيام ليتواصل تقييم الوضع هناك ودراسة كل ما هو مُستجد من احتياجات وتقديم الإغاثة العاجلة لمتضررى الأزمة.

يأتى ذلك تأكيداً على الدور الفاعل لمصر ودعم الجهود الإنسانية الرامية للتخفيف من حدة المعاناة التى حدثت للأشقاء بجمهوريتى شمال وجنوب السودان، ومن قبلها تم تقديم الدعم لمتضررى لبنان.