صور .. سامح شكرى يبحث مع وزير خارجية أرمينيا سبل تعزيز العلاقات

استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأحد، بمقر ‫وزارة الخارجية، زوهراب مناتساكانيان، وزير خارجية جمهورية أرمينيا، وذلك لبحث الجوانب المختلفة للعلاقات الثنائية وسبل تطويرها فى شتى مجالات التعاون بين البلدين.





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