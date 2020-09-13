حتى الثامنة مساء .. المركزى لتحليل متبقيات المبيدات يعلن مد ساعات العمل

وقالت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، فى بيان لوزارة الزراعة، إن ذلك يأتى فى سبيل المساهمة فى حل كافة العوائق التى قد تواجه عملاء المعمل من المصدرين والمزارعين، وخاصة من أبناء المحافظات البعيدة، وكذلك المساهمة فى تحسين جودة الصادرات الزراعية المصرية، لافتة إلى أنه تم مد فترة استقبال العينات لتستمر غلى الساعة الثامنة مساء، من يوم الأحد وحتى الخميس أسبوعيا، عدا يوم السبت تم مد فترة الاستقبال حتى الخامسة مساء.
وأشارت عبداللاه، إلى أن القرار، ساهم منذ أول أيام تطبيقه فى زيادة عدد العينات بنسبة 20%، ومن المقرر أن تتزايد خلال الأيام المقبلة.
وقالت مدير المعمل، إنه تم الانتهاء من إضافة 6 أجهزة حديثة، بأقسام المعمل المختلفة، من شأنها زيادة القدرة الاستيعابية لعدد العينات، وسرعة إنجاز النتائج بدقة، وذلك فى إطار التطوير المستمر للمعمل، وطرق التحليل لتقديم خدماته لدعم المنتجين والمصدرين والمصنعين بأفضل جودة وباستخدام أحدث الأجهزة العالمية لتحليل الملوثات فى الأغذية.
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