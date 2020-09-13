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بدء جلسة المباحثات بين سامح شكري ووزير خارجية أرمينيا

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بدأت، منذ قليل، بمقر وزارة الخارجية في القاهرة، جلسة مباحثات ثنائية بين وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره وزير خارجية جمهورية أرمينيا زوهراب مناتساكانيان، يعقبها مؤتمر صحفي.

وأشاد وزير الخارجية الأرميني زوهراب مناتساكانيان، أمس السبت، بمساهمة الجالية الأرمينية في مصر في الحفاظ على الهوية الوطنية والتراث الثقافي والتاريخي، مشددا خلال لقائه بأبناء الجالية على هامش زيارته للقاهرة، على الدور الهام للجالية الأرمينية في بناء جسور بين الدولتين والشعبين الصديقين.

ومن المقرر أن يلتقي الضيف الأرميني بعدد من كبار المسئولين المصريين وممثلي الجالية الأرمينية بالإسكندرية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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