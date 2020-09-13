لجنة "سفراء الإعلام الجديد" تجتمع غدًا لاختيار أفضل الأفكار

أعلنت وزارة الدولة للإعلام، أن اللجنة الاستشارية الخاصة بمبادرة سفراء الإعلام الجديد ستعقد، غدًا الاثنين، ورشة عمل لدراسة الأفكار المقدمة من الشباب المؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعي، لاختيار الأفضل من بين أكثر من ٦٥٠ فكرة مقدمة حتى الآن.

وأشار بيان للوزارة، اليوم /الأحد/ إلى أن اللجنة قررت خلال الاجتماع الأول لها الأسبوع الماضي مد فترة التقدم بالأعمال المشاركة حتى يوم الخميس القادم الموافق ١٧ سبتمبر بناء على طلب العديد من المتفاعلين مع المنصة.

وتهدف المنصة التي أطلقها أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، الشهر الماضي إلى تحقيق التواصل الدوري والمستمر مع هؤلاء المؤثرين وتفعيل دورهم بالتعاون مع الوزارة ليصبحوا حلقة الوصل بين الدولة والشباب.

وتتكون اللجنة الاستشارية من عثمان بدران مستشار تسويق ومؤسس شركة The Brand Bees، ونسمة الشاذلي مؤسسة وكالة Stardust للعلاقات العامة ومؤلفة أغاني ومنتجة تنفيذية، وتيمور عثمان مصور وقائد إبداعي بشركة The Brand Bees.