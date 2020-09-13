يوم علمي لـ «الأطباء العرب» عن سلامة العاملين الصحيين

ينظم اتحاد الأطباء العرب الخميس المقبل يوما علميا عبر الإنترنت، تحت شعار "تأييد سلامة العاملين الصحيين"؛ وذلك بالتزامن مع احتفالية منظمة الصحة العالمية بـ"اليوم العالمي لسلامة المرضى" الذي يوافق هذا اليوم من كل عام.

ويشارك في فعاليات اليوم عددا من رواد ورموز العمل الصحى من مختلف الجامعات المصرية وخاصة من المتخصصين في سلامة المرضى، وجودة الرعاية الصحية ومكافحة العدوى، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية.

ويناقش اليوم العلمي بمؤتمر الأطباء العرب قضايا عديدة أبرزها؛ سلامة المرضى خلال جائحة فيروس كورونا و استراتيجيات سلامة المرضي وتطوير الجودة ، وجهود منظمة الصحة العالمية لدعم سلامة العاملين الصحيين.

كما يبحث المؤتمر "العبء العالمي لكورونا على العاملين فى مجال الرعاية الصحية"، وجلسة أخري بعنوان صحة العاملين الصحيين وسلامة المرضي: وجهان لعملة واحدة.

ومن بين القضايا التي يناقشها المؤتمر "القيادة الصحية الفعالة خلال الجائحة وما بعدها،" و"الصحة النفسية" لدي اختصاصي الرعاية الصحية للعاملين فى مستشفيات العزل وغير مستشفيات العزل فى مصر خلال كورونا.

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وتنتهي فعاليات اليوم بمناقشة طب الكوارث الحد من المخاطر والأعباء فى سياق كورونا، وكيف تضمن السلامة النفسية للعاملين الصحيين الرعاية الذاتية المستمرة.

وفى تصريح للدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب، أوضح خلاله أن هذه الإحتفالية تمثل أهمية بالغة نؤكد فيها أهمية سلامة العاملين بالحقل الصحي ؛ كأولوية أولي باعتبارهم خط الدفاع الأولي لضمان سلامة المرضى خاصة في ظل الانتشار المتنامي للعديد من الأوبئة مثل كوفيد 19 وغيرها.

وقال: تعتبر سلامة المرضى هى الركيزة الأولي في هذا المضمار ويجب أن تكون محور اهتمام جميع المسؤولين والعاملين فى هذا المجال.

ويقدم المعهد العربي للتنمية المستدامة (معتمد) التابع لاتحاد الأطباء العرب، دبلوم "سلامة المرضى"؛ بهدف الارتقاء بمستوى الممارسة المهنية لكل أعضاء الفريق الصحي لتحسين مستوى أداء الخدمات الصحية وبمناسبة اليوم العالمى لسلامة المرضى أعلن معهد "معتمد" تخفيض 10% على رسوم الاشتراك لدبلوم سلامة المرضى لجميع المشاركين فى فعاليات اليوم العلمى.

يشار إلى أن معهد معتمد هو أول معهد عربي رائد متخصص فى تقديم البرامج الطبية والصحية المهنية؛ حيث يقدم المعهد أكثر من 15 دبلومًا مهنيًا و5 شهادات مهنية متخصصة.