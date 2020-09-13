نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة بورسعيد تنتصر لبائع المانجو.. و "عامر" يؤمن أسرته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل اللواء محمد عامر المستشار الفني لمحافظ بورسعيد، "بائع مانجو"، وذلك عقب تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي له وهو يشكو ضيق الحال، ويؤكد أنه يعول 8 أفراد، وذلك بعد مصادرة عربة يد محملة بالمانجو كان يعمل عليها.

وتدخل عامر، على الفور ووجه بسرعة استدعاء المواطن الذي حضر إلى ديوان عام حي الزهور، واستمع إلى شكواه وتضرره من مصادرة عربة اليد والمانجو، وتعامل مع الأمر بروح القانون لحماية أسرة مكونة من 8 أفراد تكسب قوت يومها من العربة التي تم مصادرتها.

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وخلال لقائه بالمواطن قام المستشار الفني لمحافظ بورسعيد بتوفير الأمان للأسرة وضمان استقرار دخلهم ورزقهم اليومي، وقام بصرف مبلغ 2000 جنيه للمواطن تعويضًا له عن أي خسائر تعرض لها مع تسليمه عربة اليد، ووجه بالتعامل بشكل لائق مع المواطنين رافضًا أي تجاوز في حق المواطن.

من جانبه قدم "بائع المانجو" الشكر للواء محمد عامر على سرعة الاستجابة لشكواه، مؤكدًا أنه وفر له كافة سبل الراحة وقام بتعويضه عن الخسائر التي تعرض لها وضمن له مصدرًا أمنًا للرزق.

وأشاد أهالي محافظة بورسعيد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بموقف اللواء محمد عامر وسرعة تحركه لإنقاذ حياة أسرة فقيرة، مؤكدين أن القيادة والإدارة تحتاج إلي حكمة وتستلزم التعامل بروح القانون.