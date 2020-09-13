نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير قطاع الأعمال يتفقد شركة النصر للكيماويات الدوائية بالقليوبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام السيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة إلى شركة النصر للكيماويات الدوائية بمحافظة القليوبية، إحدى شركات الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وفي مستهل الزيارة، استعرض السيد الوزير نموذج للموقع العام للشركة وتفقد معرضًا يضم أبرز منتجات الشركة ومنها خامات دوائية ومحاليل وريدية ومستحضرات طبية ومنتجات بيطرية.

وقد عقد سيادته اجتماعا مع مجلس إدارة شركة النصر، بحضور الدكتور أحمد حجازي رئيس الشركة القابضة للأدوية وأعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة، تم خلاله استعراض الموقف الحالي للشركة والنشاطات الصناعية التي تعمل بها، وأبرز التحديات الراهنة، وبحث سبل تطوير الشركة والرؤى والمقترحات في هذا الشأن.

Advertisements

وفي هذا الإطار، وجه السيد الوزير بضرورة الاستعانة باستشاري عالمي ذو خبرة في المجال الصناعي للشركة لتقييم الموقف الحالي للمصانع وتحديد احتياجات التطوير المطلوبة والمجالات الصناعية الواجب التوسع فيها، وذلك بالتوازي مع تنفيذ مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP على مستوى شركات الأدوية التابعة.

وأكد سيادته على أهمية التوسع في نشاط تصنيع الخامات الدوائية لتقليل الواردات وتلبية احتياجات السوق المحلى وكذلك التصدير للخارج خاصة للدول الإفريقية، مشددا على الاهتمام بتسويق منتجات الشركة من خلال وحدة التسويق المركزي بالشركة القابضة.

كما أجرى السيد الوزير جولة تفقدية في مصانع الشركة والوحدات الإنتاجية المختلفة، ومنها مصانع إنتاج الخامات الدوائية والمحاليل الطبية الوريدية ومحاليل الغسيل الكلوي، مشيدا بجهود العاملين.