نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التموين": توقيع اتفاقية لجذب أول استثمارات إيطالية في مجال السلاسل التجارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي "Grg" المصرية ومجموعة sopria القابضة الإيطالية بغرض افتتاح سلاسل تجارية في الأسواق المصرية، حيث تعد أول استثمارات إيطالية في مجال السلاسل التجارية.

وتعد الشركة القابضه الإيطالية من أكبر الشركات الإيطالية المنتجة والموزعة للمنتجات الغذائية في ايطاليا وأوروبا، وتحتوي المجموعة على شركات، crai" retail modeling، وتعد مصر هي ثالث دولة خارج إيطاليا بعد سويسرا ومالطا لفتح أسواق بها.

وعقد الدكتور عشماوي اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع انجلو كاليندو نائب رئيس الكونفدرالية الإيطالية،وعيسي اسكندر المدير الإقليمي للكونفدرالية الإيطالية وتامر جودة المدير العام لمجموعة جي ار جى المصرية،واليساندرو جاسبارو العضو المنتدب لمجموعة سابريا،وفى حضور فرانسيسكو باجنيني المدير التجارى بالسفارة الايطالية في مصر ونقل "عشماوى" خلال الاجتماع تحيات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية،مؤكدا أن وزارة التموين لديها اهتمام بالغ فى تيسير كافة الإجراءات للمستثمرين فيما يتعلق بانشاء المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية الكبرى وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

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وأكد "عشماوى" ان توقيع مذكرة التفاهم هو ثمار المؤتمرات التى عقدت فى "نابولي" والقاهرة خلال الأشهر الماضية تحت رعاية وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة بالتنسيق مع الكونفدرالية الإيطالية وبمشاركة كبار المستثمرين فى إيطاليا وأوروبا،لافتا الى إن مصر أصبحت لديها فرص استثمارية كبيرة ومتنوعة، وأن الأرباح والعوائد الاستثمارية تفوق مثيلتها في الدول الاخرى، وفقا لتقارير الهيئات الاقتصادية الدولية والتي اعلنت عن ان النمو في الاقتصاد المصري قد يفوق حاجز ال ٤٪؜ وان معدلات نمو الاقتصاد المصري تعد من ضمن اكبر دول العالم نموًا، بالإضافة إلى المناخ الأمن للاستثمار حاليًا،كما إنّ السوق المصرية واعدة وتحتاج لضخ المزيد من الاستثمارات الضخمة في قطاع التجارة الداخلية، وبما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية على الاستثمار لصالح كلًا من المستثمر والمطور، مؤكدا أنّ المناخ الاستثماري الراهن في مصر يتيح العديد من الفرص الجاذبة لمزيد من الاستثمارات.

وأكد التحالف المصري الايطالي الجديد في مجال السلاسل التجارية أن التعاون والرغبة بين الطرفين يأتي انعكاسًا للمجهود الكبير الذي قام به جهاز تنمية التجارة الداخلية خلال العامين الماضيين، والتي بدأت بتوقيع خطاب تفاهم مع الكونفدرالية الايطالية للتنمية الاقتصادية والتي تحتوى تحت مظلتها اكثر من 10 الاف شركة ومقرها نابولي، وقيام معالى الاستاذ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والأستاذ الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية في جذب الاستثمارات الايطالية لمصر واخرها المنتدي الاقتصادي الثاني الذي نظمته القاهرة في نهاية ديسمبر الماضي والذي اقيم تحت رعاية دولة رئيس الوزراء ونظمه جهاز تنمية التجارة الداخلية برعاية وزارة التموين والكونفدرالية الايطالية للتنمية الاقتصادية.

وقال جوسيبي رومانو رئيس الكونفدرالية الايطالية للتنمية الاقتصادية انه سعيد للغاية بان تبدأ الكنفدرالية بتحقيق باكورة مشروعاتها فى مصر والتى ستليها مول كبير للمودة والفاشيون الايطالي الشهير وانه اختار مصر كاول دولة افريقية عربية لكى تكون مقر لاول مشروع من سلاسل السوبرماركت الايطالية وهذا يرجع الى الامان والاستقرار من خلال رئاسة فخامة ألرئيس عبد الفتاح السيسي

وقال الدكتور عيسي اسكندر مدير المرصد المتوسطى للدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمعهد اوريسبيس ومدير الكنفدرالية الايطالية للتنمية الاقتصادية فى الشرق الاوسط ودول الخليج ان اليوم بالتوقيع بين مجموعة اسواق مصر وبين مجموعة سابورى دى ايطاليا والتى تعنى الطعم الايطالي ان تتويج العمل الذى بدء من العام الماضي فى نابولى وجايتا والمنتدى الاقتصادى الثانى فى القاهرة فى ديسمبر الماضي وبانة عمل شاق تم انجازة فى اصعب مرحلة مر بها العالم اجمع ولكن كما علمنا فخامة ألرئيس عبد الفتاح السيسي وما نراة من خلال انجازاتة الفرعونية حتى من خلال التعايش مع فيروس كرونا اعطانى القوة والدفعة للاستمرار فى تنفيذ هذا المشروع.