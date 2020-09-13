وتضم القائمة 12 حزبا وتنسيقية شباب الأحزاب وهم: "مستقبل وطن" و"الوفد" و"الشعب الجمهورى" و"المصرى الديمقراطى" و"حماة الوطن" و"مصر الحديثة" و"التجمع" و"المؤتمر" و"الإصلاح والتنمية" و"الحرية المصرى" و"العدل" و"إرادة جيل".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عاجل.. بدء اجتماع القائمة الوطنية لانتخابات النواب بمشاركة 12 حزبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.