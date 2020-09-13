صور .. وزير النقل يتفقد محطة المنيا ويطمئن على مستوى الخدمات المقدمة للركاب

وصل المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، اليوم الأحد، إلى محطة المنيا للسكك الحديدية، وكان فى استقباله أسامة القاضى، محافظ المنيا، ضمن جولة تفقدية تابع فيها وزير النقل انتظام العمل بمحطة السكك الحديدية.





واستقل وزير النقل قطار رقم 980 من القاهرة حتى المنيا، حيث اطمئن على مستوى الخدمة المقدمة وتابع كل التسهيلات للركاب.

وتفقد الوزير المحطة ووجه بالتطوير الشامل بحيث يشمل التطوير الأرصفة والمبانى والساحة الخارجية، كما وجه بسرعة استبدال أكشاك بيع المنتجات المتواجدة بالأرصفة بنماذج الأكشاك المنفذة فى محطة مصر وتعميم هذه الأكشاك على كل محطات الجمهورية.

ثم تفقد وزير النقل ورش عربات السكة الحديد المنيا المتخصصة فى عمل عمرات العربات المطورة، حيث شاهد الوزير عددا من العربات قبل إجراء العمرات لها وقبل تطويرها، وكذلك عدد من العربات التى تم الانتهاء من تطويرها وعمل العمرات لها، حيث أكد أن الوزارة تهتم إلى جانب تصنيع وتوريد عربات جديدة بتطوير الأسطول الحالى من العربات باستمرار لتقديم خدمة متميزة لجمهور الركاب.

ووجه الوزير بزيادة إنتاجية الورشة التى تبلغ 29 عمرة شهريا (عمرة عمومية لـ25 عربة، وعمرات اسمية لـ4 عربات).

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وفى لقائه بالعاملين، أكد الوزير أن الانضباط والإنتاجية هما ركيزة العمل فى الورشة وأنه سيتم تدعيمها بالفنيين المتخصصين وأفضل المعدات ضمن خطة الوزارة لتدعيم وتطوير كل الورش، خصوصا أن الورش والعامل البشرى هما أساس نجاح منظومة السكك الحديدية.

من جانبه، أوضح محافظ المنيا أن وزير النقل سيتفقد خلال جولته محور سمالوط الحر على النيل والذى تصل تكلفته إلى 1.8 مليار جنيه، ضمن 7 محاور على النيل يجرى العمل بها، مؤكدا على أهمية المحور، وغيره من المحاور العرضية التى تنفذها الدولة للربط بين شرقى النيل وغربه، فى إحداث التنمية بصعيد مصر، فضلا عن التخفيف عن المواطنين، وتوفير فرص العمل.

ويبلغ طـول المحور 24 كم، ويضم 47 عملًا صناعيًا، منها 30 كوبرى على النيل، أهمها كوبرى على الطريق الصحراوى الشرقى، وكوبرى أعلى نهر النيل، وكوبرى على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة - أسوان والطريق الزراعى الغربى، وكوبرى على الطريق الصحراوى الغربى، و17 نفقًا وبربخا لتفادى التقـاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.

جدير بالذكر أن ورش عربات السكك الحديد بالمنيا أنشئت عام 1908 وتبلغ مساحتها 11 فدانا.