إنفوجراف .. خطة وزارة الرى لمواجهة فيضان 2020

تواصل اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد النهر اجتماعاتها برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة، لمتابعة موقف الفيضان لهذا العام، ومتابعة حالة الأمطار على النيل الأزرق والمياه الواردة وآلية التعامل معها.





ويرصد الإنفوجراف التالى جهود وزارة الرى، وخطتها للتعامل مع فيضان 2020. تجدر الإشارة إلى أن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لقطاع التخطيط وباقى أجهزة الوزارة تتابع خرائط الأمطار على منابع نهر النيل من بداية السنة المائية فى شهر أغسطس، وتقوم كافة أجهزة الوزارة بالمتابعة على مدار الساعة لحالة الفيضان والأمطار بمنابع النيل وأيضا حجم المياه الواردة، ووضع خطط للتعامل معها.

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