97 مرشحا للنواب يخضعون للكشف الطبى فى الإسكندرية

وقال مصدر بمديرية الؤشون الصحية بالإسكندرية، اليوم الأحد، إن حصيلة المتقدمين للكشف الطبى بلغ 17 شخصا فى اليوم الأول، و80 فى اليوم الثانى لفترة الفحص الطبى.

وأوضح المصدر أن مستشفى شرق المدينة استقبلت العدد الأكبر من المرشحين خلال اليومين الماضيين بحصيلة 50 شخصا، مشيرًا إلى أنه فترة الكشف تمتد حتى 26 سبتمبر الجارى.

وحددت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، 7 أماكن تتضمن مستشفيات ومعامل تحاليل، لإجراء الفحوصات الطبية للمتقدمين للترشح لانتخابات مجلس النواب 2020.