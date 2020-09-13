وزيرة البيئة ومحافظ كفر الشيخ يبحثان سبل الاستفادة من المخلفات الزراعية

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اجتماعا موسعا بمقر ديوان عام المحافظة لبحث كيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية ومتابعة مواجهة نوبات تلوث الهواء الخادة خلال موسم حصاد الأرز وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة.

تم خلال الاجتماع مناقشة الاستفادة من المخلفات الزراعية فى إطار سعى الدولة إلى التوسع فى إعادة تدويرها على مستوى الجمهورية وانشاء مصانع للاستفادة من المخلفات الزراعية الناتجة عن المساحات المنزرعة الكبيرة لقش الأرز ، و أشارت وزيرة البيئة أن الوزارة وضعت استراتيجية لإدارة المخلفات الزراعية وتم الانتهاء منها حيث أصبح يتوافر لدى الوزارة كافة البيانات الخاصة بمصانع المخلفات لانتاج الوقود البديل.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة عملية جمع المخلفات بالمحافظة من حيث اصدار اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات حيث أوضحت وزيرة البيئة إلي أنه سيتم الانتهاء من اصدارها خلال ٥ أشهر القادمة ، ووضع آلية لجمع رسوم المخلفات إضافة إلى تسهيل آلية عمل القطاع الخاص مع المحافظة في جمع المخلفات.

واختتمت الوزيرة جولتها بتفقد موقعين لتجميع قش الأرز بكفرالشيخ وهما موقع تجميع قش الأرز بسيدي غازي بمركز كفر الشيخ والذي تم تجميع ما يقرب من ١٤٠٠ طن قش ارز، وموقع الكراكات بمركز بيلا والذي تم تجميع حوالى ١٥٠٠ طن قش أرز به حتى الآن.

والتقت الوزيرة خلال الجولة بعدد من متعهدى تجميع قش الأرز وذلك للوقوف والتعرف على سير أعمال فرم وكبس القش هذا العام ومدى إستفادتهم من المعدات التى وفرتها الوزارة للمتعهدين، وأيضا مساعدتهم والاستماع للمشاكل التى تواجههم فى المحافظة.