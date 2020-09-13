لجنة الأراضي: لن يتم التهاون في تطبيق القانون وتحصيل حق الدولة

عقدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية اجتماعها الدوري لمتابعة معدلات الأداء في تقنين أراضي الدولة لواضعي اليد. وأشار المهندس شريف إسماعيل إلى أن مخالفات البناء، تقع على أراض مملوكة ملكية خاصة، لكن ملاكها خالفوا القانون سواء بالبناء على أراض زراعية، أو مخالفة مساحة البناء المسموح بها أو البناء عليها بشكل مخالف لخطوط التنظيم، وهذه المخالفات يتم التعامل معها وفق قانون التصالح في مخالفات البناء والإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لتحقيق المصلحة العامة، وبما يراعي البعد الاجتماعي.

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