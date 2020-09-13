تمكنت الأجهزة الأمنية من استخراج طفل "3 سنوات" باستخدام السلم الهيدروليكي من الشقة محل سكنه وتقع بالطابق الخامس بأحد العقارات بمحافظة سوهاج، عقب قيامه بغلق باب الشقة حال عبثه به.
ولاقى سرعة انتقال القوات وإنقاذ الطفل المذكور استحسان أسرته التي توجهت بالشكر للقوات.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الحماية المدنية بسوهاج تنقذ طفلا صغيرا تركته أسرته بمفردة داخل المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.