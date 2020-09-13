الحماية المدنية بسوهاج تنقذ طفلا صغيرا تركته أسرته بمفردة داخل المنزل

تمكنت الأجهزة الأمنية من استخراج طفل "3 سنوات" باستخدام السلم الهيدروليكي من الشقة محل سكنه وتقع بالطابق الخامس بأحد العقارات بمحافظة سوهاج، عقب قيامه بغلق باب الشقة حال عبثه به. ولاقى سرعة انتقال القوات وإنقاذ الطفل المذكور استحسان أسرته التي توجهت بالشكر للقوات.

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