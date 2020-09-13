لتأهيل المقبلين على الزواج .. القباج تعلن وصول المنصة الإلكترونية لـ مودة إلى 2 مليون متردد

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن وصول المنصة الإلكترونية لمشروع " مودة "إلى (2 مليون متردد) لتأهيل المقبلين على الزواج منذ أن تفضل رئيس الجمهورية بإطلاقها في ديسمبر 2019.

كما سيبدأ المشروع العام القادم في تطبيق دليل عمل مودة كمتطلب تخرج بدءًا من العام الدراسي القادم استنادًا لموافقة المجلس الأعلى للجامعات وعلي ضوء نتائج المرحلة التجريبية للمشروع والتي تم خلالها تنفيذ دليل مودة علي (90 ألف) طالب وطالبة في خمس جامعات مصرية ،كما سنتوسع في تنفيذ المشروع بين المجندين في القوات المسلحة والداخلية، وقد تم تنفيذ هذا العام الدليل علي 36 ألف مجند).

جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة أول برنامج تدريبي للتوعية الأسرية للمتعافين من تعاطى المخدرات ضمن مشروع " مودة " التى تنفذه الوزارة للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية فى ظل وجود ارتباط وثيق بين التفكك الأسري وتعاطي وإدمان المواد المخدرة وذلك بمقر الوزارة بالعجوزة.

حضر اللقاء عمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والمشرف على مشروع "مودة "وتضمن البرنامج التدريبي العديد من الجلسات من خلال المتخصصين، حول الجوانب الشرعية والأبعاد النفسية والاجتماعية، كذلك الجوانب الصحية فى العلاقات الأسرية .