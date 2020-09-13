نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنصة الإلكترونية لمشروع "مودة" تصل إلى 2 مليون شاب وفتاة مقبلين على الزواج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، عن وصول المنصة الإلكترونية لمشروع "مودة" إلي (2 مليون متردد) منذ أن تفضل السيد رئيس الجمهورية بإطلاقها في ديسمبر 2019؛ كما سيبدأ المشروع العام القادم في تطبيق دليل عمل مودة كمتطلب تخرج بدءًا من العام الدراسي القادم استنادًا لموافقة المجلس الأعلي للجامعات وعلي ضوء نتائج المرحلة التجريبية للمشروع والتي تم خلالها تنفيذ دليل مودة علي (90 ألف) طالب وطالبة في خمس جامعات مصرية، كما سنتوسع في تنفيذ المشروع بين المجندين في القوات المسلحة والداخلية، وقد نفذنا هذا العام الدليل علي 36 ألف مجند).

جاء ذلك خلال إفتتاح الوزيرة أول برنامج تدريبي للتوعية الأسرية للمتعافين من تعاطى المخدرات ضمن مشروع "مودة" التى تنفذه الوزارة للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية فى ظل وجود إرتباط وثيق بين التفكك الأسري وتعاطي وإدمان المواد المخدرة وذلك بمقر الوزارة بالعجوزة.

وحضر اللقاء عمرو عثمان مساعد وزير التصامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والمشرف على مشروع "مودة"، وتضمن البرنامج التدريبي العديد من الجلسات من خلال المتخصصين، حول الجوانب الشرعية والأبعاد النفسية والاجتماعية، كذلك الجوانب الصحية فى العلاقات الأسرية.