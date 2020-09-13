عاجل .. وزير خارجية أرمينيا : نثمن دور مصر فى ليبيا ونرفض توطين الإرهابيين

أكد وزير خارجية أرمينيا زوهراب مناتساكانيان، دعم بلاده للدور المصرى فى المنطقة، لافتًا إلى أن مصر دولة هامة ومحورية فى الشرق الأوسط، وأن أرمينيا تسعى دومًا للتواصل المشترك.





وفى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية المصرى سامح شكرى، بالقاهرة اليوم الأحد، قال مناتساكانيان: "نثمن دور مصر لإحلال السلام فى المنطقة، خاصة فى ليبيا". كما شدد وزير الخارجية الأرمينى على رفض بلاده أى محاولات لزعزعة استقرار المنطقة، وأهمها نقل الإرهابيين لبعض الدول، فى إشارة واضحة إلى ما تقوم به تركيا من نقل للمرتزقة السوريين والميليشيات الإرهابية إلى ليبيا.

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