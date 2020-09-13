عاجل.. الوفد : القائمة الوطنية تثبت أن القوى السياسية هدفها الأول مصلحة مصر

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، اليوم الأحد، إن القائمة الوطنية الموحدة، تؤكد أن القوى السياسية والحزبية فى مصر على قلب وتصميم وإرادة رجل واحد لكى نكون أمام ديمقراطية حقيقية، وتأسيس دولة ديمقراطية حديثة تفعل فيها المادة 5 من الدستور، والتى تنص على أن النظام السياسى يقوم على التعددية السياسية والحزبية.





وأضاف أبو شقة، خلال كلمته باجتماع رؤساء الأحزاب، للإعلان عن تشكيل القائمة الوطنية "من أجل مصر" لانتخابات مجلس النواب، أن القائمة تؤكد أن الجميع يضع أمامه هدف واحد ورئيسى تتفق وتعقد العزم على أن نكون أمام إرادة واحدة، وهدف واحد وهو مصر، فى الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن مجلس النواب يحتاج أن نكون أمام برلمان فيه توافق تعلو فيه المصلحة الوطنية.

تابع: "أتحدث وأنا أمثل حزب يمثل المعارضة الوطنية، وهذا الحضور له دلالة أن الكل أمام الهدف، الذى نسعى إليه، يجب على المصريين التوجه إلى صناديق الاقتراع وإبداء الرأى بحرية وشفافية، خاصة أننا أمام الهيئة الوطنية للانتخابات والتى بها من الضمانات غير المسبوقة، والتى تضاهى فى تجربتها دول كبرى فى هذا المجال، وعلى الجميع المشاركة فى الانتخابات".

وأوضح المستشار بهاء الدين أبو شقة، أن المصريين جميعا على قلب رجل واحد لإنجاح المشروع الوطنى، الذى يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى، يسود فيها الأمن والاستقرار السياسى، مؤكدا دعم حزب الوفد للقائمة الوطنية الموحدة لانتخابات مجلس النواب.

Advertisements

وكان المهندس أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، والأمين العام، أعلن الانتهاء من عمل القوائم الانتخابية لتحالف الأحزاب الوطنية لخوض انتخابات مجلس النواب والتى تضم 12 حزبًا سياسيًا، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين.

شارك فى الاجتماع، الفريق جلال هريدى، رئيس حزب حماة الوطن، وأنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، والمهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وسيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، وفريد زهران، رئيس حزب المصرى الديموقراطى.

ويشارك فى القائمة أحزاب مستقبل وطن، والتجمع، الوفد، وحماة الوطن، ومصر الحديثة، والمصرى الديمقراطى، وتنسيقية شباب الأحزاب، وحزب إرادة جيل، والعدل المؤتمر، والإصلاح والتنمية، الشعب الجمهورى، والحرية المصرى، وحزب التجمع.